Никитин — о победе над «Сочи»: «У «Локомотива» есть возможности менять игроков, мы этим пользуемся»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:1).
«Меня не удивляют эмоции Радулова. Это хороший пример для подрастающего поколения. Его игра захватывает полностью. Проще научиться контролировать эмоции, чем научиться побеждать. Новые тройки? Я бы не стал акцентировать внимание на новых сочетаниях. Не могу сказать, что что-то вау. Но есть у нас возможности менять игроков, мы этим пользуемся. Ребятам свежие эмоции дают новые силы.
Кирьянов? Есть спортивная мудрость: стабильность — признак мастерства. Никите нужно набрать стабильности. Она приходит через практический опыт, он приходит через игры. Наверное, было бы глупо ждать от него стабильной игры каждый матч. Главное — у него есть желание. Когда у человека есть желание, ему хочется помогать", — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
«Локомотив» набрал 17 очков и лидирует в таблице Западной конференции. «Сочи» с 4 очками — на последней, 11-й, строчке на «Западе».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|10
|4
|6
|10
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Лада
|9
|3
|6
|7
|10
|Амур
|9
|3
|6
|6
|11
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|12
|Барыс
|10
|2
|8
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|17
|2
|Спартак
|9
|7
|2
|15
|3
|СКА
|9
|6
|3
|13
|4
|ЦСКА
|10
|5
|5
|13
|5
|Торпедо
|11
|5
|6
|11
|6
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|7
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|8
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|9
|2
|7
|4
|29.09
|14:30
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|29.09
|17:00
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -
|29.09
|17:00
|
Динамо М – Нефтехимик
|- : -
|29.09
|17:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -