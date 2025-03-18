Никитин: «К Кубку Континента отношусь как к результату процесса работы команды»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

«Парни хороший матч провели, были заряжены. Понятно, что голова у всех в плей-офф. Мы говорили им, что важный шаг сделали, но теперь готовимся к плей-офф через хорошие московские матчи. Кубок Континента? Я к нему отношусь как к результату процесса работы команды. Не больше и не меньше. Мы не переоцениваем этот трофей, но и не относимся через губу. Это показатель работы, стабильности. Но Кубок Континента — лишь фундамент.

Весь сезон шли первыми? 100 процентов это ментальный рост команды, а также умение находиться на лидирующей позиции, справляться с давлением и вниманием. Нужно правильно к этому относиться. В том году к этому были не готовы, затем это нас придавливало. В нынешнем сезоне справились, поэтому и говорим, что сделали шаг вперед», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» стал обладателем Кубка Континента, набрав 98 очков в 66 играх и заняв 1-е место в турнирной таблице КХЛ. «Адмирал» с 68 очками — на 8-й строчке Восточной конференции.