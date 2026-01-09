Никитин — о победе ЦСКА над «Шанхай Дрэгонс»: «Выигрывать такие матчи — это мастерство»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча против «Шанхай Дрэгонс» (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.
— Нужно отдать должное соперникам — они задали планку. Уметь выигрывать такие матчи — это мастерство. Я не говорю, что мы уже стали мастера — нет, однозначно; но парни видят эту картинку не по рассказам, они сами в ней участвуют, сами чувствуют — когда и для чего это приходит, — цитирует Никитина сайт КХЛ.
ЦСКА (52 очка) после 45 матчей поднялся на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (43) идет девятым на «Западе» после 43 игр.
В следующем матче армейцы 11 января дома сыграют в московском дерби со «Спартаком». «Шанхай Дрэгонс» 12 января примет «Сочи».
Источник: КХЛ
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