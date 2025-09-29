Никитин: «У ЦСКА есть системные ошибки в обороне, и очень много индивидуальных»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады» (7:2).

«Конечно, есть у нас системные ошибки в обороне, и очень много индивидуальных, которое потом тоже приводят к системным ошибкам, цепочке. По выбору вратарей: у нас с тренером вратарей все давно отрегулировано, это совместный выбор. Тренер аргументирует, я принимаю решение. Замена Мартина была больше для команды. Любые голы — без разницы какие, случайные или не случайные... Команда — это живой организм. Часто психология и какой-то стимул извне дает больше, чем разминка или подготовка к игре», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

ЦСКА (11 очков) поднялся на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (3) потерпела седьмое поражение подряд и замыкает таблицу «Запада».