Никитин прокомментировал информацию о положительном тесте на ковид у вратаря Паскуале

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ и ответил на вопросы журналистов.

— «Металлург» по праву находится среди лидеров, — считает Никитин. — Они сделали хорошую работу. Наше поражение — моя вина.

— Просочилась информация, что Эдди Паскуале сдал положительный тест на ковид. Так ли это?

— К нам она еще не просочилась. У него повреждение.

— «Локомотив» круто провел второй и третий периоды, у команды хорошая «физика». Чего не хватает для победы?

— Четвертого периода. Игра состоит не из отдельных периодов. Играть надо минимум 60 минут. «Магнитка» лучше провела первый период, сделала задел, чтобы выиграть. Реализацию надо заслужить. Где-то мы упустили эту ниточку. Только через самоотдачу и работу все придет.