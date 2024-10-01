Никитин предложил всем клубам КХЛ наказывать штрафников по принципу «удалился — накорми бездомных собак»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Автомобилистом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ (1:0 ОТ).
«Всегда в Екатеринбурге «Локомотиву» некомфортно. Сама игра неоднозначная, очень много глупостей делали: кто-то в меньшинстве пластался, а кто-то замерзал сидел. Концовку не доигрывали, а хотели выиграть, это в плюс. «Автомобилист» — организованная команда, не так было просто моменты создавать», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.
Также тренер, говоря о частых удалениях игроков команды по ходу матча, предложил всем клубам КХЛ необычный способ наказания хоккеистов за плохую дисциплину на льду.
«Мне понравилось, что в Челябинске на скамейке штрафников написано: «удалился — накорми бездомных собак». Надо во всех командах такое делать: благое дело», — добавил он.
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. Ярославский клуб набрал 19 очков за 11 сыгранных матчей. 3 октября команда Никитина на выезде встретится с «Авангардом».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|19
|2
|Спартак
|9
|7
|2
|15
|3
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|4
|СКА
|10
|6
|4
|13
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|13
|6
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|12
|7
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|8
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|10
|10
|Витязь
|10
|4
|6
|8
|11
|Сочи
|9
|2
|7
|4
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|12
|7
|5
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Сибирь
|11
|6
|5
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|6
|Адмирал
|9
|5
|4
|11
|7
|Нефтехимик
|11
|4
|7
|11
|8
|Авангард
|11
|4
|7
|9
|9
|Металлург Мг
|11
|4
|7
|8
|10
|Лада
|10
|3
|7
|7
|11
|Амур
|9
|3
|6
|6
|12
|Барыс
|11
|2
|9
|5
|1.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|2 : 5
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Локомотив
|0 : 1 ОТ
|1.10
|19:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|7 : 2
|1.10
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|1.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|1 : 0