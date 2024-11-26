Никитин — об анализе голкиперов «Динамо»: «В регулярке бессмысленно готовиться под определенного вратаря»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Насколько ожидаемо было увидеть Миску в воротах соперника после длительной серии Моторыгина. Готовились ли вы к нему?
— Мы готовились к команде «Динамо». Конкретно под вратаря в регулярке бессмысленно готовиться.
«Динамо» (41 очко) одержало шестую победу подряд и после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (52) потерпел второе поражение кряду и остается лидером «Запада» после 32 игр.
(Федор Носов)
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|14
|14
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|16
|16
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|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|29
|13
|16
|28
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|28
|10
|18
|25
|11
|Барыс
|30
|9
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|12
|Амур
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|26.11
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|
Металлург Мг – Авангард
|1 : 2 Б
|26.11
|19:30
|
Динамо М – Локомотив
|3 : 0
|26.11
|19:30
|
Динамо Мн – Трактор
|3 : 4 ОТ
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