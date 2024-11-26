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Сегодня, 22:52

Никитин — об анализе голкиперов «Динамо»: «В регулярке бессмысленно готовиться под определенного вратаря»

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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Насколько ожидаемо было увидеть Миску в воротах соперника после длительной серии Моторыгина. Готовились ли вы к нему?

— Мы готовились к команде «Динамо». Конкретно под вратаря в регулярке бессмысленно готовиться.

«Динамо» (41 очко) одержало шестую победу подряд и после 30 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» (52) потерпел второе поражение кряду и остается лидером «Запада» после 32 игр.

(Федор Носов)

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 32 25 7 52
2 Спартак 30 20 10 43
3 Динамо М 30 19 11 41
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 29 17 12 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 28 11 17 24
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 30 20 10 44
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Сал. Юлаев 28 18 10 38
4 Ак Барс 28 18 10 37
5 Металлург Мг 32 16 16 34
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 29 13 16 28
9 Сибирь 28 11 17 25
10 Лада 28 10 18 25
11 Барыс 30 9 21 21
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Динамо Мн – Трактор
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