КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Никитин подвел итоги матча против минского «Динамо»

23:10
Теги:

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (4:2).

«Быстрая игра была. Готовились к такой игре, — цитирует тренера сайт ЦСКА. — Ларс Юханссон здорово сыграл. Были хорошие моменты, командные действия, были, конечно, индивидуальные ошибки. Из этого хоккей состоит. Надо разобраться и двигаться дальше.

Почему меньше удалений, чем в предыдущем матче? Мы и к московскому «Динамо» готовились. Сегодня, может быть, концентрация больше была, играли на результат. Качественнее работали с клюшками, ногами работали больше. Особой работы над ошибками не было.

Психологий спортсмена такова, что, когда ты проигрываешь, у тебя небольшая заноза есть. Плюс мы Минску прошлую встречу проиграли. Готовились, тяжелая игра была, не простая победа сегодня».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/igor_nikitin_neprostaya_pobeda_segodnya_igra_byla_tyazheloy/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир