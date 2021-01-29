Никитин подвел итоги матча против минского «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (4:2).

«Быстрая игра была. Готовились к такой игре, — цитирует тренера сайт ЦСКА. — Ларс Юханссон здорово сыграл. Были хорошие моменты, командные действия, были, конечно, индивидуальные ошибки. Из этого хоккей состоит. Надо разобраться и двигаться дальше.

Почему меньше удалений, чем в предыдущем матче? Мы и к московскому «Динамо» готовились. Сегодня, может быть, концентрация больше была, играли на результат. Качественнее работали с клюшками, ногами работали больше. Особой работы над ошибками не было.

Психологий спортсмена такова, что, когда ты проигрываешь, у тебя небольшая заноза есть. Плюс мы Минску прошлую встречу проиграли. Готовились, тяжелая игра была, не простая победа сегодня».