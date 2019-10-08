Никитин отметил игру Сорокина в матче с «Амуром»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Амуром» (4:1) отметил игру голкипера армейцев Ильи Сорокина.

— Я не могу сказать, что провели плохой или хороший матч, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА. — Удачно забили, скажем так. И Секач вовремя забил и Калинин. Сорокин помог контролировать игру. Вторая половина первого периода была провалена, но потом ребята отработали достаточно хорошо.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков