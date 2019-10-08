Никитин отметил игру Сорокина в матче с «Амуром»
8 октября 2019, 23:04
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Амуром» (4:1) отметил игру голкипера армейцев Ильи Сорокина.
— Я не могу сказать, что провели плохой или хороший матч, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА. — Удачно забили, скажем так. И Секач вовремя забил и Калинин. Сорокин помог контролировать игру. Вторая половина первого периода была провалена, но потом ребята отработали достаточно хорошо.
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https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_amur_poslematchevaya_press_konferentsiya_2019_10_08/
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