КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Никитин отметил игру Сорокина в матче с «Амуром»

8 октября 2019, 23:04
Теги:

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Амуром» (4:1) отметил игру голкипера армейцев Ильи Сорокина.

— Я не могу сказать, что провели плохой или хороший матч, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА. — Удачно забили, скажем так. И Секач вовремя забил и Калинин. Сорокин помог контролировать игру. Вторая половина первого периода была провалена, но потом ребята отработали достаточно хорошо.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_amur_poslematchevaya_press_konferentsiya_2019_10_08/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир