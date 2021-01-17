Никитин остался доволен победой над СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1).

«Командная победа. Все хорошо отработали, хорошие голы забили. Саня Попов сыграл такой 700-й в КХЛ матч, поздравили, да и он сам отметился. Готовимся дальше, у нас через день игры и некогда расслабляться. Сегодня был серьезный оппонент, мастеровитая команда, поэтому концентрация в обороне была», — цитирует тренера сайт КХЛ.