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Никитин остался доволен победой над СКА

21:38
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:1).

«Командная победа. Все хорошо отработали, хорошие голы забили. Саня Попов сыграл такой 700-й в КХЛ матч, поздравили, да и он сам отметился. Готовимся дальше, у нас через день игры и некогда расслабляться. Сегодня был серьезный оппонент, мастеровитая команда, поэтому концентрация в обороне была», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/17/480098.html

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