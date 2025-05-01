Хоккей
1 мая, 18:03

Никитин — о замене Бута на Сурина: «Молодые парни, много эмоций тратят, нужно восстанавливаться»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (4:2, 2-1).

«Играют две достойные команды, и ни одна из них не может контролировать всю игру. Почему заменили в заявке Бута на Сурина? Молодые парни, много эмоций тратят. Для них это первый опыт в плей-офф, поэтому здесь все закономерно. Нужно время восстанавливаться», — сказал Никитин.

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.

Радмир Сахибгареев

Игорь Никитин
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
Популярное видео
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
  • bond1951

    никитин как тренер 0..........но везет...........думаю недолго............

    01.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 25 16 9 34
    3 Авангард 24 14 10 31
    4 Автомобилист 27 14 13 31
    5 Трактор 26 13 13 31
    6 Нефтехимик 26 14 12 29
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Салават Юлаев 25 10 15 22
    9 Барыс 26 8 18 21
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 25 7 18 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 26 18 8 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 25 16 9 32
    5 Динамо М 24 15 9 31
    6 Спартак 25 13 12 29
    7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
    8 ЦСКА 25 12 13 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 23 5 18 14
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
    13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
    Все результаты / календарь

