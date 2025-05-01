Никитин — о замене Бута на Сурина: «Молодые парни, много эмоций тратят, нужно восстанавливаться»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (4:2, 2-1).

«Играют две достойные команды, и ни одна из них не может контролировать всю игру. Почему заменили в заявке Бута на Сурина? Молодые парни, много эмоций тратят. Для них это первый опыт в плей-офф, поэтому здесь все закономерно. Нужно время восстанавливаться», — сказал Никитин.

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.

Радмир Сахибгареев