Никитин объяснил низкую результативность Шалунова на старте сезона

Новый главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:1) оценил форму некоторых игроков ярославского клуба.

— Много обсуждают, что с Максимом Шалуновым. Это отсутствие предсезонки?

— Думаю, что отсутствие предсезонки — это первое, без функций тяжело играть. Второе — новый коллектив: не всегда просто не то что вливаться, а найти взаимодействие тем игрокам, от которых ждут голы. Но думаю, что большие мастера должны перетерпеть эти нюансы и кропотливо идти к своему уровню, который все от них ждут, — цитирует тренера сайт «Авангарда».

— Решение вернуть звено Коршков — Красковский — Полунин — больше эмоциональный всплеск ребятам дать?

— Я же не настолько хорошо команду знаю, особо так не наблюдал за «Локомотивом», только когда в прошлом году играли, но, опять же, все равно концентрировались на своей игре. Поэтому где-то что-то изобретать, думаю, нет смысла, поэтому где-то на старых связях. Время покажет, игры практически через день.

— Когда ждать Петерссона?

— Я еще так не вошел в курс дела. Буквально вчера вернулся, и была полностью концентрация на подготовке к матчу.