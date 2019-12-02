Никитин об интересе клубов НХЛ к звездам ЦСКА: «Почему бы и нет? Не думаю, что это мешает парням»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча со СКА прокомментировал приезд на игру генменджеров «Миннесоты» и «Монреаля», которые проявляют интерес к лидерам московского клуба.

— СКА с победой. Мы больше не забили — поэтому проиграли. У нас также приболели некоторые хоккеисты. Надеемся, что они выйдут на следующую игру. Все зависит от их самочувствия. Сорокину не фартит в последнее время? Мы не следим за фартом. Ни в коем случае нельзя его винить. Это командное поражение — не меньше. Сегодня на игре было генеральные менеджеры НХЛ. Почему бы и нет? Всегда кто-то смотрит. Не думаю, что парням это мешает. Если они хотят играть в НХЛ, то должны быть ко всему готовы. Это не должно никак влиять. Даже наоборот. Те, за кем смотрят — сильные парни. Это не должно мешать их игре. (Михаил Зислис)

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