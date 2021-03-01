Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал пресс-конференцию перед стартом плей-офф сезона-2020/21.

— Насколько вы уверены в положительном исходе серии, ведь чаще всего матчи со «Спартаком» заканчивались победой ЦСКА?

— Мы давно в профессиональном спорте. Уверенность и самоуверенность — два разных понятия, — цитирует тренера сайт красно-синих.

— Важно ли то, что попали на «Спартак» и все игры проведете дома?

— И красно-белые будут дома играть. Обе команды в равных условиях. Преимущество в том, что не будет разъездов, поэтому определение домашней или гостевой площадки нивелируется.

— Для вас матчи против команды Олега Знарка остаются особенными?

— У нас с Олегом Валерьевичем классные отношения. Я благодарен ему за то, что он для меня сделал в свое время. Я многому у него научился. У нас взаимное уважение друг к другу. Всегда приятно играть против таких маститых тренеров. Там тренерская команда, не только один Олег. Для меня лично — это большая честь.

— ЦСКА достаточно рано обеспечил себе первое место на Западе. Как вы использовали это время для подготовки команды. Это пошло на пользу или придется возвращать команду в боевой режим?

— Здесь «палка о двух концах». С одной стороны, мы плюс-минус понимали с кем будем играть. С другой стороны, правильно вы сказали, что здесь на уровне должны быть не только функциональные, но и ментальные кондиции. В трех последних выездных играх наши соперники не давали расслабляться, поэтому не думаю, что с этим у нас будут проблемы.

— По составу вы можете рассчитывать на всех, кроме Дмитрия Саморукова?

— Димка в ближайшее время будет прооперирован. Мы давно эту тему закрыли. Это профессиональный спорт, здесь есть такие стороны. Марио Кемпе сегодня первый день катался в общей группе. И мы надеемся, что он будет скоро готов. Задача нашей команды дать ему шанс сыграть в плей-офф.