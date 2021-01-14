Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:3).

«Необязательные голы пропустили. Потом тяжело было взламывать организованную оборону соперника, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — У всех отсутствующих разные истории: кто-то приболел, у кого-то повреждения. Что касается молодых — хороший опыт, играли с сильным соперником, держали уровень, хорошо отработали. Опыт приходит через игры.

«Локомотив» играл в свою игру, мы, естественно, готовились. Там есть мастера, которые могут исполнить. Хоккей из этого состоит — кто забивает и не пропускает, тот и выигрывает.

У Гилмора повреждение, тяжело сказать его степень. Пройдет обследование. Антона Слепышева ждем в ближайших играх».