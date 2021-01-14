КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Никитин — о поражении от «Локомотива»: «Необязательные голы пропустили»

22:00
Теги:

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:3).

«Необязательные голы пропустили. Потом тяжело было взламывать организованную оборону соперника, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — У всех отсутствующих разные истории: кто-то приболел, у кого-то повреждения. Что касается молодых — хороший опыт, играли с сильным соперником, держали уровень, хорошо отработали. Опыт приходит через игры.

«Локомотив» играл в свою игру, мы, естественно, готовились. Там есть мастера, которые могут исполнить. Хоккей из этого состоит — кто забивает и не пропускает, тот и выигрывает.

У Гилмора повреждение, тяжело сказать его степень. Пройдет обследование. Антона Слепышева ждем в ближайших играх».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/igor_nikitin_tyazhelo_bylo_vzlamyvat_oboronu_sopernikov_posle_propushchennykh_shayb/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир