Никитин — о поражении от «Автомобилиста»: «Пашка мастерство проявил свое»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2 Б).
«Тяжелая игра получилась. «Автомобилист» хорошо играл. У нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. А буллиты — тут Пашка мастерство проявил свое, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Готовимся дальше.
жон Гилмор сыграл первую игру нормально, давно не играл. С кем в паре он будет играть дальше — разберемся.
Результативность Соркина в последних играх? Тут все вкупе: и то, что он лимитчик, и доверие, и он работает.
У Попова травма, рассечение сильное — не мог играть. Врачи свою работу сделали. Посмотрим, как он будет себя чувствовать дальше».
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_avtomobilist_poslematchevaya_press_konferentsiya_05_01_2020/
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