Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2 Б).

«Тяжелая игра получилась. «Автомобилист» хорошо играл. У нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. А буллиты — тут Пашка мастерство проявил свое, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Готовимся дальше.

жон Гилмор сыграл первую игру нормально, давно не играл. С кем в паре он будет играть дальше — разберемся.

Результативность Соркина в последних играх? Тут все вкупе: и то, что он лимитчик, и доверие, и он работает.

У Попова травма, рассечение сильное — не мог играть. Врачи свою работу сделали. Посмотрим, как он будет себя чувствовать дальше».