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Никитин — о победе над «Йокеритом»: «Праздник подарили людям»

20:30
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (5:4 ОТ).

«Праздник подарили людям сегодня. Все довольны, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Думаю, что на такую игру повлиял комплекс причин: мы и поработали хорошо перед новым годом, думаю, что и попраздновали тоже. Одно на другое наложилось. Сегодня эту пробку немного прорвали. Дальше будем лучше выглядеть

Думаю, что в этой серии мы увидим Джона Гилмора. Он не тренировался в команде, наверное, полгода минимум. Сейчас адаптируется, тренируется с нами. Посмотрим, если к следующей игре будет готов, значит, будет играть.

Андрея Локтионова перелом — минимум три недели. Сегодня он начал тренироваться в зале, нагрузку получать. У Антона Слепышева завтра контрольные процедуры. Он, в принципе, тренируется по полной, но были некоторые ограничения. Если завтра будет все нормально, то в скором времени будем ждать его возвращения».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/igor_nikitin_segodnya_podarili_lyudyam_prazdnik/

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