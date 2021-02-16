Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«По качеству это был не лучший матч ЦСКА. Дисциплинированного действовать мы начали к третьему периоду, — цитирует тренера сайт москвичей. — Хорошую игру провел Ларс Юханссон, отсюда и такой результат.

Что с Телегиным, пока не готов сказать, он поехал на обследование.

Перевод Егора Афанасьева в третье звено — это экспромт? Мы хотел усилить четвертое звено, чтобы в нем не играли два молодых парня. А что касается экспромта, то в хоккее они часто случаются».

Победа гарантировала ЦСКА первое место в дивизионе Тарасова. Московский клуб в девятый раз выигрывает свой дивизион.