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Никитин — о победе над «Витязем»: «По качеству это был не лучший матч ЦСКА»

23:02
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:1).

«По качеству это был не лучший матч ЦСКА. Дисциплинированного действовать мы начали к третьему периоду, — цитирует тренера сайт москвичей. — Хорошую игру провел Ларс Юханссон, отсюда и такой результат.

Что с Телегиным, пока не готов сказать, он поехал на обследование.

Перевод Егора Афанасьева в третье звено — это экспромт? Мы хотел усилить четвертое звено, чтобы в нем не играли два молодых парня. А что касается экспромта, то в хоккее они часто случаются».

Победа гарантировала ЦСКА первое место в дивизионе Тарасова. Московский клуб в девятый раз выигрывает свой дивизион.

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_vityaz_poslematchevaya_press_konferentsiya_16_02_2021/

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