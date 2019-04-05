Никитин - о победе над СКА: "Я не смотрю за тем, что происходит на Востоке. Пока даже неинтересно"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в пятом матче финальной серии Западной конференции КХЛ над СКА (3:0), а также заявил, что пока не следит за тем, что происходит в восточном финале "Авангард" - "Салават Юлаев".

- Тяжелая игра, как и все в серии, - признался Никитин. - Ребята проявили характер и реализовали свои моменты.

- Насколько было важно сегодня выиграть Сорокину и почувствовать уверенность после неудач в Санкт-Петербурге?

- Мы не считаем, что в тех матчах он играл неудачно. Замена по ходу игры была тактическим ходом. Вратаря меняют не потому, что он плохо играет, а для того, чтобы встряхнуть команду.

- В начале матча показалось, что в головах ваших игроков сидела мысль о двух поражениях, поэтому у ЦСКА далеко не все получалось.

- Согласен с этим. Но мы играем против сильной команды. Дело скорее не в том, что ЦСКА плохо действует. Это СКА хорошо играл, двигался. Еще и быстрое удаление выбило нас из ритма. Пока пришли в себя – время прошло.

- Чем руководствовались, когда после первого периода перевели Мамина в звено к Капризову?

- Сейчас нет тренировок практически, поэтому этот вариант мы не наигрывали. Чисто интуиция. Надо было встряхнуть команду.

- На "Востоке" финальная серия смотрится более интересно и зрелищно, чем ваша.

- Я не смотрю за тем, что происходит на "Востоке". Своих дел хватает. Пока даже неинтересно.

- Сегодня на матче был премьер-министр Дмитрий Медведев. Как на это отреагировали?

- От вас первый раз слышу.

- При нем ЦСКА победил. Может, его и в Санкт-Петербург теперь пригласить?

- Не ко мне вопрос (улыбается). (Михаил Зислис)

Счет в серии: 3-2 в пользу московских армейцев. Следующий матч пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге.

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