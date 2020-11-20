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Никитин — о победе над «Нефтехимиком»: «Смогли реализовать свои моменты»

10:18
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Смогли сегодня реализовать свои моменты, молодежь внесла хорошую энергию. В концовке дисциплинированно сыграли, готовимся дальше», — цитирует Никитина пресс-служба лиги.

Армейцы продолжают лидировать на «Западе» с 45 очками в активе, у нижнекамцев — 16 очков и 11-е место на «Востоке».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/19/476066.html

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