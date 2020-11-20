Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Смогли сегодня реализовать свои моменты, молодежь внесла хорошую энергию. В концовке дисциплинированно сыграли, готовимся дальше», — цитирует Никитина пресс-служба лиги.

Армейцы продолжают лидировать на «Западе» с 45 очками в активе, у нижнекамцев — 16 очков и 11-е место на «Востоке».