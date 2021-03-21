Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги третьего матча 1/2 финала Западной конференции против «Локомотива» (2:1 ОТ, 2-1).

«Игра получилась тяжелой, готовимся дальше, — приводит слова тренера сайт ЦСКА. — Почему так рано ушел со льда Егор Афанасьев? Он молодчик, помог, чем мог. Игра была очень напряженной, поэтому нужны были ребята, кто уже был в серии — поопытнее.

На овертайм была установка — играть в свой хоккей. Не было задания забить быстрый гол. Овертайм — дело специфическое.

Какой была установка на матч? Оставим это в раздевалке. «Локомотив» заставлял нас обороняться — против нас играла хорошая команда. Мы иногда играли в откат, потому что не всегда успевали перестраиваться. Это хоккей — кто-то атакует, а кто-то обороняется.

Выйдет ли Брендан Лайпсик в этой серии? Да, он готовится».

Следующая игра пройдет в Ярославле 23 марта.