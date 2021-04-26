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Никитин — о двух пропущенных голах в меньшинстве за два матча: «No comments»

22:18
Игорь Никитин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Никитин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после поражения в пятом матче финала Кубка Гагарина от омского «Авангарда» (0:2, 2-3).

26&nbsp;апреля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2.«Авангард» в шаге от первого кубка в истории. У ЦСКА больше нет права на ошибку

— Две решающие шайбы в двух матчах ЦСКА пропускает в меньшинстве — это уже похоже на системную ошибку. Как вы это прокомментируете?

— No comments. Должна быть ответственность, вот и все.

— Что кроме отсутствия Максима Шалунова повлияло на низкую результативность?

— Я не думаю, что отсутствие Максима Шалунова повлияло на результативность. Против нас играет хорошая команда. Мы сегодня недостаточно сделали, чтобы реализовать свои моменты.

— Уже не в первом матче ЦСКА проводит много времени в атаке и проигрывает. Не думали о том, чтобы отойти от наступательной тактики и сыграть спокойнее у своих ворот?

— Если будешь играть у своих ворот, как забивать? Нужно забивать, моменты были. Это хоккей. Против нас здорово сыграл вратарь. Не думаю, что проблема в тактике. Проблема в том, что мы не забили.

— Оба гола в ворота ЦСКА — это контратаки.

— Система простая: в атаке и в обороне должны играть пять человек. Если проходит контратака, значит — кто-то не дорабатывает в обороне. Все очень просто.

(Михаил Скрыль)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры