Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после поражения в пятом матче финала Кубка Гагарина от омского «Авангарда» (0:2, 2-3).

— Две решающие шайбы в двух матчах ЦСКА пропускает в меньшинстве — это уже похоже на системную ошибку. Как вы это прокомментируете?

— No comments. Должна быть ответственность, вот и все.

— Что кроме отсутствия Максима Шалунова повлияло на низкую результативность?

— Я не думаю, что отсутствие Максима Шалунова повлияло на результативность. Против нас играет хорошая команда. Мы сегодня недостаточно сделали, чтобы реализовать свои моменты.

— Уже не в первом матче ЦСКА проводит много времени в атаке и проигрывает. Не думали о том, чтобы отойти от наступательной тактики и сыграть спокойнее у своих ворот?

— Если будешь играть у своих ворот, как забивать? Нужно забивать, моменты были. Это хоккей. Против нас здорово сыграл вратарь. Не думаю, что проблема в тактике. Проблема в том, что мы не забили.

— Оба гола в ворота ЦСКА — это контратаки.

— Система простая: в атаке и в обороне должны играть пять человек. Если проходит контратака, значит — кто-то не дорабатывает в обороне. Все очень просто.

(Михаил Скрыль)