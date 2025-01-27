Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:47

Никитин нецензурно раскритиковал работу арбитров матча «Локомотива» с московским «Динамо»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Никитин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин на пресс-конференции после матча FONBET Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1) раскритиковал работу арбитров.

Тренера ярославцев возмутили удаления игроков его команды Александра Полунина и Максима Березкина. На встрече работали главные судьи Виктор Бирин и Сергей Морозов, и линейные Дмитрий Осипов и Никита Поляков.

«Неуважение просто, мне кажется. Полунин, который бьет Комтуа вместе с Пакеттом... Ну так, не очень. Березкин, который зачинщик драки, *****. И это все мне объясняется. Может, в социальных сетях это бы прокатило, но я не первый год в хоккее. Класс этих судей тоже знаю. Их решения совершенно не соответствуют уровню команд», — заявил Никитин.

Отметим, что в третьем периоде 5-минутный штраф получил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, который клюшкой ударил форварда «Динамо» Артема Ильенко. Хоккеист бело-голубых не смог самостоятельно покинуть лед.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Читайте также
СМИ сообщили о начале сбора подписей в Калифорнии за выход из состава США
Почему Черчесов так резко уходит из сборной Казахстана прямо перед отбором на ЧМ-2026
Шестеркин помог «Рейнджерс» разгромить «Оттаву»
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
Болельщица устроила одиночный пикет против изменений в регламенте ФФККР
Популярное видео
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Форвард «Спартака» Галимов — о победе над ЦСКА: «Мы одна команда, одна семья»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 39 12 80
2 Спартак 48 29 19 64
3 Северсталь 49 31 18 63
4 Динамо М 49 30 19 63
5 ЦСКА 48 27 21 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 48 14 34 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 49 30 19 66
3 Сал. Юлаев 49 31 18 65
4 Ак Барс 48 31 17 64
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 48 25 23 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 49 15 34 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
Результаты / календарь
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
27.01 16:30
Авангард – Адмирал
 4 : 1
27.01 17:00
Автомобилист – Амур
 5 : 4
27.01 19:00
Локомотив – Динамо М
 2 : 1
27.01 19:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 4 : 3 ОТ
27.01 19:30
Спартак – ЦСКА
 4 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости