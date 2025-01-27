Никитин нецензурно раскритиковал работу арбитров матча «Локомотива» с московским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин на пресс-конференции после матча FONBET Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1) раскритиковал работу арбитров.

Тренера ярославцев возмутили удаления игроков его команды Александра Полунина и Максима Березкина. На встрече работали главные судьи Виктор Бирин и Сергей Морозов, и линейные Дмитрий Осипов и Никита Поляков.

«Неуважение просто, мне кажется. Полунин, который бьет Комтуа вместе с Пакеттом... Ну так, не очень. Березкин, который зачинщик драки, *****. И это все мне объясняется. Может, в социальных сетях это бы прокатило, но я не первый год в хоккее. Класс этих судей тоже знаю. Их решения совершенно не соответствуют уровню команд», — заявил Никитин.

Отметим, что в третьем периоде 5-минутный штраф получил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, который клюшкой ударил форварда «Динамо» Артема Ильенко. Хоккеист бело-голубых не смог самостоятельно покинуть лед.