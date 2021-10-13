Никитин: «Локомотиву» в матче с «Северсталью» не хватало качества в завершении»

«Хоккей — такая игра, в которой не всегда все логично. Во втором периоде мы сбросили обороты, думали, что так будет продолжаться. Дали «Северстали» возможность вернуться в игру. В третьем периоде была равная игра. Ребята старались, но качества в завершении не хватало, отсюда появилась небольшая нервозность в концовке», — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

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13.10.2021