Никитин: «Локомотиву» нужно научиться выигрывать большие игры»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:1).

— Мы допустили ошибку в конце второго периода, поэтому и проиграли. Были и хорошие моменты, особенно в третьем, но не смогли реализовать то, что создали. Хорошая игра для нас в плане обучения. Двигаемся дальше.

— Показалось, что в исполнении вашей команды был чересчур осторожный хоккей. Почему выбрали именно такую тактику, учитывая, что СКА — не самая мощная атакующая команда?

— Честно говоря, не знаю, как ответить на ваш вопрос. Мы играли «5 на 5» и чтобы постоянно атаковать, надо обыгрывать всю пятерку соперника. У СКА там не такие смешные игроки, чтобы мы их не замечали. Считаю, что СКА хорошо оборонялся, играл дисциплинированно, нам было тяжело в атаке. Повторюсь, только в третьем периоде мы создали три момента хороших.

— Вы приняли команду недавно. Насколько она сейчас далека от того, что вы хотите видеть в идеале?

— Ведется ежедневная работа. Так было и в ЦСКА, и сейчас в «Локомотиве» — каждодневный труд и со стороны тренерского штаба, и со стороны игроков. Что касается видения хоккея — результат на табло, нам прежде всего нужно научиться выигрывать большие игры, — цитирует Никитина официальный сайт СКА.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Марат Хуснутдинов. Голкипер СКА Ларс Юханссон оформил четвертый шатаут в сезоне, отразив 21 бросок.