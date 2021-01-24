Никитин: «Кемпе травмирован и пропустит ближайший месяц»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (1:3).

«Йокерит» был дисциплинированнее, командные действия были лучше, чем у нас, поэтому все по делу. График непростой, в этом и заключается мастерство, характер. Шансов было достаточно, «Йокерит» сделал, а мы нет. Марио Кемпе травмирован, ближайший месяц пропустит", — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.