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Никитин: «Голы в формате «три на шесть» я видел нечасто»

10:00
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы начали хорошо, реализовали большинство после тренерского запроса от соперника. Затем была равная игра, в концовке удалениями немножко смазали впечатление. Нельзя давать противнику такие шансы», — цитирует Никитина официальный сайт лиги.

Также тренер армейцев обратил внимание на последнюю заброшенную шайбу, когда Максим Шалунов в меньшинстве отобрал шайбу и забросил в чужие ворота.

«Голы в формате «три на шесть» я видел нечасто, но всё бывает в хоккее. Стечение обстоятельств. Макс хорошо отработал, заблокировал бросок и проявил мастерство, попав в пустые ворота», — сказал Никитин.

После этой победы ЦСКА продолжает лидировать на «Западе» с 49 очками, у сочинцев — 19 очков и десятое место.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/26/476436.html

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