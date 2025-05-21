Никитин догнал Быкова и Федорова по количеству выигранных Кубков Гагарина
«Локомотив» в пятом матче финала плей-офф КХЛ победил «Трактор» (2:1 ОТ, 4-1) и выиграл Кубок Гагарина-2025.
Главный тренер ярославцев Игорь Никитин во второй раз привел команду к победе в финале: в 2019 году обладателем трофея под его руководством стал ЦСКА.
По количеству выигранных Кубков Гагарина тренер «Локомотива» догнал Вячеслава Быкова и Сергея Федорова.
Для 52-летнего Никитина этот финал стал пятым: его команды трижды проигрывали в решающей серии (ЦСКА в 2018-м и 2021-м, «Локомотив» в 2024-м).
Тренеры команд — победителей Кубка Гагарина
Олег Знарок — 3 (2012, 2013, 2017)
Зинэтула Билялетдинов — 3 (2009, 2010, 2018)
Вячеслав Быков — 2 (2011, 2015)
Сергей Федоров — 2 (2022, 2023)
Игорь Никитин — 2 (2019, 2025)
Майк Кинэн — 1 (2014)
Илья Воробьев — 1 (2016)
Боб Хартли — 1 (2021)
Андрей Разин — 1 (2024)
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