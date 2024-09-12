Зайцев: «Пока не до конца привык ко всем правилам в КХЛ»

Защитник СКА Никита Зайцев рассказал, как проходит адаптация к игре в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Пока не до конца привык ко всем правилам. Есть какие-то непонятные моменты. Но это вопрос времени, скоро привыкну. За воротами нельзя долго стоять, силовая борьба судится теперь немного иначе. Еще надо понять, как это все делается», — цитриует Metaratings.ru Зайцева.

В начале июля 32-летний Зайцев вернулся в КХЛ из «Чикаго», подписав контракт со СКА.