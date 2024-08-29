Никита Зайцев: «Все пацаны в НХЛ говорят, что турниры без России — это плохо»
Защитник петербургского СКА Никита Зайцев рассказал, как относятся к запрету IIHF на участие российских команд в международных соревнованиях хоккеисты из других стран.
«Отношение нероссийских игроков к бану нашей сборной? Все пацаны в НХЛ говорят, что без России очень плохо, что все турниры без России — это не так интересно», — цитируют Зайцева «Известия».
Ранее Зайцев объяснил, почему согласился на контракт в 50 миллионов рублей в год.
Зайцев перешел в СКА в июле 2024 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.
32-летний хоккеист провел 8 сезонов в НХЛ, выступая за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго».
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|Адмирал
|0
|0
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|0
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|Ак Барс
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|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|Сибирь
|0
|0
|0
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|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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5.09
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|3.09
|17:00
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Металлург Мг – Локомотив
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