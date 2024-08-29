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Сегодня, 11:56

Никита Зайцев: «Все пацаны в НХЛ говорят, что турниры без России — это плохо»

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Защитник петербургского СКА Никита Зайцев рассказал, как относятся к запрету IIHF на участие российских команд в международных соревнованиях хоккеисты из других стран.

«Отношение нероссийских игроков к бану нашей сборной? Все пацаны в НХЛ говорят, что без России очень плохо, что все турниры без России — это не так интересно», — цитируют Зайцева «Известия».

Ранее Зайцев объяснил, почему согласился на контракт в 50 миллионов рублей в год.

Зайцев перешел в СКА в июле 2024 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.

32-летний хоккеист провел 8 сезонов в НХЛ, выступая за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго».

Никита Зайцев
НХЛ
Сборная России по хоккею
ХК СКА
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