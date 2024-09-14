Защитник СКА Зайцев: «Я привык к требованиям Ротенберга»

Защитник СКА Никита Зайцев рассказал об адаптации к требованиям тренерского штаба Романа Ротенберга в петербургском клубе.

«Да, я ко всему привык. Я опытный парень, поэтому мне быстро все дается. Город тоже отличный, все нравится. Ставлю ли я перед собой какие-то персональные цели? Персональных целей у меня нет уже давным-давно. Главная цель — это победа команды», — цитирует Зайцева Metaratings.ru.

С 2016 по 2024 год Зайцев выступал в НХЛ, представляя «Чикаго», «Оттаву» и «Торонто». В России он ранее играл за «Сибирь» и ЦСКА. В июле 32-летний защитник вернулся в КХЛ, подписав четырехлетний контракт со СКА.