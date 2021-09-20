Никита Точицкий рассказал о ходе восстановления после травмы

Нападающий «Сочи» Никита Точицкий рассказал, когда рассчитывает вернуться на лед.

— Вы пропускаете начало сезона из-за травмы. Расскажите, что с вами случилось?

— Довольно распространенная травма в хоккее. На первый взгляд, ничего серьезного, но неприятное повреждение, которое летом не позволяло мне тренироваться в полную силу. И самое главное, при такой травме очень трудно давать точные сроки восстановления — ты просто не знаешь, когда эти неприятные ощущения закончатся, — цитирует Точицкого сайт «Сочи».

— В какой момент вы почувствовали дискомфорт?

— До начала сочинского турнира. Тогда было неясно, пройдет боль или нет. Дискомфорт ощущался в том месте, где очень трудно что-то увидеть на снимках или на УЗИ. Тогда, в начале августа, не было полной информации, чем был вызван дискомфорт. Но тренироваться я мог только через боль. Совместно с врачами приняли решение, что надо сделать паузу. Наверное, сейчас задним умом понимаешь, что эту паузу лучше бы сделать пораньше. Но как случилось, так случилось.

— То есть не начинать предсезонку?

— Первую неделю я нормально тренировался, никаких болей не было. Только потом почувствовал, что каждое упражнение мне дается через силу, через боль.

— В августе вы были на обследовании в Санкт-Петербурге.

— Да. Там врачам удалось проблему обнаружить. В Сочи не увидели, и только в Петербурге мне рассказали, что именно вызывало болезненные ощущения и как с этим можно справиться. Пришлось пропустить больше времени на сборах, чем я планировал.

— Второй год подряд у вас получается скомканная предсезонка. Год назад — из-за коронавируса, в этом — из-за повреждения.

— Прошлым летом все было чуть по-другому. Мы вышли в августе с карантина, потом пришлось немного помучиться, дней десять, чтобы набрать кондиции. Через игры тогда добирали. К пятому-шестому матчу стало полегче. В этом году пока не знаю, как будет.

— Сейчас вы уже тренируетесь на льду. Можно ли сказать, что проблемы со здоровьем удалось решить?

— Не хочу загадывать. Уже было этим летом, что я предполагал одни сроки восстановления, а на деле оказывалось по-другому. Буду идти день за днем. Надеюсь все-таки, что мне удалось справиться с проблемой, и я смогу вскоре играть.

— В сентябре вас ждать?

— Давайте обойдемся пока без точных сроков. Наверное, в ближайшее время дискомфорт никуда не денется. Мне надо будет с этим смириться и к этому себя подготовить. Главное, чтобы не было какой-то острой боли. Ждать, когда болезненные ощущения закончатся полностью и всё будет идеально, можно очень долго. Надо привыкнуть к тому, что боль будет, и надеяться, что рано или поздно она уйдет. Лучше рано. Буду прислушиваться к своему организму. Посмотрим, как пойдет.