Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Тертышный вернется в «Трактор». По ходу сезона-2020/21 он был обменян из челябинского клуба в «Югру» на денежную компенсацию.

В составе югорчан 22-летний форвард стал обладателем Кубка Братины. В плей-офф он набрал 15 (6+9) очков в 21 матче.

Также Тертышный стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 55 (30+25) очков в 50 матчах.

(Артур Хайруллин)