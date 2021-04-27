Никита Тертышный вернется в «Трактор»
13:55
Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Тертышный вернется в «Трактор». По ходу сезона-2020/21 он был обменян из челябинского клуба в «Югру» на денежную компенсацию.
В составе югорчан 22-летний форвард стал обладателем Кубка Братины. В плей-офф он набрал 15 (6+9) очков в 21 матче.
Также Тертышный стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 55 (30+25) очков в 50 матчах.
(Артур Хайруллин)
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