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Никита Тертышный вернется в «Трактор»

13:55
Никита Тертышный. Фото Instagram
Никита Тертышный. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Тертышный вернется в «Трактор». По ходу сезона-2020/21 он был обменян из челябинского клуба в «Югру» на денежную компенсацию.

В составе югорчан 22-летний форвард стал обладателем Кубка Братины. В плей-офф он набрал 15 (6+9) очков в 21 матче.

Также Тертышный стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 55 (30+25) очков в 50 матчах.

(Артур Хайруллин)

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