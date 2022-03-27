Нападающий «Трактор» Никита Тертышный подвел итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (4-2).

«Спасибо за серию «Салавату». Классные матчи были, и по накалу, и по содержанию. Сегодня мы вышли биться, потому что хотели закончить эту серию и идти дальше.

Роман Вилл в каждой серии — наш герой. Он ловит шайбы в нужное время, когда они помогают нам идти вперед, как в сегодняшнем матче. Огромная ему благодарность за то, что он остался, показал, что он настоящий человек, ему неважно, что происходит сейчас в мире, Роман просто любит эту игру и делает все возможное, чтобы мы шли дальше.

Наберемся положительных эмоций за выходные, посмотрим матч «Авангарда» с «Магниткой». Почерпнем что-то для себя.

Утром поздравил отца с днем рождения. Интересно, что кроме сегодняшнего дня, мы еще ни разу не выигрывали, когда у нашего тренерского штаба были дни рождения», — цитирует Тертышного сайт КХЛ.