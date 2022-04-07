Никита Тертышный: «Посмотрим, сыграет ли Кошечкин так же хорошо в следующих матчах»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный подвел итоги третьего матча финала плей-офф Восточной конференции против «Металлурга» (1:2, 1-2).

«Хороший, боевой матч. Проиграли матч за две минуты. «Металлург» хорошо воспользовался моментами, которые у него были. Мы разбрасывались своими возможностями, и это сыграло с нами злую шутку. Физики хватает, но психологический момент — мы уходим назад в оборону назад, перестраховываемся и это, повторюсь, играет с нами злую шутку.

За счет перевернуть следующий матч? Просто забыть первый. «Металлург» сегодня молодцы, а мы — нет. Посмотрим видео, разберем те ошибки, которые были. Мы выйдем с чистой головой и все будет хорошо.

Не мне комментировать игру соперников. Василий Кошечкин хороший, габаритный, опытный вратарь, у него много регалий. Он может сыграть на моменте, что и сделал. Просто могу поздравить его с победой. Но у нас впереди еще много матчей. Посмотрим, сыграет ли он так же хорошо в следующих», — цитирует Тертышного сайт КХЛ.