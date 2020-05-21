Никита Сошников: «Я себе вообще не забивал голову тактикой»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, как ему работалось уже с бывшим главным тренером уфимцев Николаем Цулыгиным.

— «Салават Юлаев» можно назвать Умаркозависимой командой? И что с его уходом все поменяется в худшую сторону?

— Никаких опасений у нас нет. Да, в плей-офф Линус преображался, но никогда игра команды не может зависеть только от одного хоккеиста. У нас много игроков, которые готовы выйти на лидерские позиции. Я думаю, что следующую регулярку мы проведем стабильнее. Мне кажется, в команде добавится системности, но без ущерба той свободы игрокам, которую давал Николай Цулыгин.

— Николай Цулыгин не зажимал вас в схемы и строгие рамки?

— Да, у нас была свобода на площадке. Я себе вообще не забивал голову тактикой, мы сами с партнерами по звену договаривались, что-то понимали на автомате.

— Что же получается, перед матчем главный тренер заходил в раздевалку и просто говорил: «Ребята, выходите на лед и играйте, как хотите»?

— Конечно, перед матчами у нас были разборы, нам показывали, как действует соперник в той или иной ситуации. Но Николай Леонидович никогда не говорил в приказном тоне: здесь будет так и так, точка. Он говорил: «я считаю», «я думаю». Не приказывал, а рекомендовал, предлагал схему игры. Это не значит, что у нас в раздевалке любой мог встать и начать делать установку. Нет, за результат отвечает главный тренер, и он решает, как ей добиваться результата. Для кого-то такой подход был непривычен. Кто-то играл у Дмитрия Квартальнова или Игоря Никитина, где хоккеисты, грубо говоря, находятся в ежовых рукавицах. Я играл за океаном, и там тоже тренеры загоняли в схемы. Обычно ты выходишь на площадку, и уже знаешь, куда бежать. Привыкание к модели Цулыгина зависит от самого хоккеиста. Если у тебя есть мастерство и техника, то такая свобода действий идет только в плюс. В плей-офф сработало еще и то, что каждое звено играло в абсолютно разный хоккей. Знаю, что накануне серии с «Авангардом» ребята из каждой пятерки собрались, и отдельно проговорили этот момент. Соперникам такую манеру разобрать было очень сложно.