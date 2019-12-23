Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился ожиданиями от матча с «Ак Барсом» в рамках KHL World Games в швейцарском Давосе.

— В эмоциональном плане хорошо сменить обстановку. Но с перелетами — не так и легко это дается. Но если в КХЛ появится клуб из Швейцарии, если будет у них интерес — почему бы и нет. Здесь красиво, среднегорье. Но это среднегорье ощущается физически. Делаешь два-три упражнения — и сразу же задыхаешься.

— Как с этим бороться?

— Короткими сменами играть.

— Когда в Денвер приезжали, играя в НХЛ, как боролись?

— Только короткими сменами. С этим ничего не поделаешь. Нет времени адаптироваться. И это, конечно, скажется на матче. Физиологию не обманешь. Надо просто быть умнее. Играть короткими сменами.

— Как вы воспринимаете этот матч?

— Это же зеленое дерби. Классно — на самом деле. Особенно если будет полный стадион. (Игорь Еронко)