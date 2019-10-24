Никита Сошников: «Уже сказали, что я специалист по «Витязю»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал победу в овертайме над «Витязем» (2:1). На счету форварда дубль.

— Двоякое чуть-чуть впечатление, как-то непонятно, — цитирует Сошникова официальный сайт клуба. — Во втором периоде плохо играли, чуть паника какая-то была на лавочке. Ну а так в принципе хорошо, что выиграли. Сезон длинный, надо двигаться дальше.

Мы просто поменялись местами немного на большинстве, новое что-то попробовали. Будем работать над этим. Не знаю, будет легче или нет. Просто надо играть немного попроще, больше бросать и тогда будет результат.

— Жаль, что в этом сезоне больше не будет матчей с «Витязем»? Все-таки Вы забросили в ворота подмосковной команды четыре шайбы в двух матчах...

— Уже сказали, что я специалист по «Витязю» (смеется). На самом деле, так просто получилось, что забил. И в прошлой игре шансы были — не забил, с «Витязем» повезло 2 раза.

После «Барыса» мы собрались, поговорили все вместе с тренерским штабом. У них требования к нам были, мы тоже с ними разговаривали, как мы видим ситуацию. Сейчас начали все вместе работать, очень много разбирать видео, как мы играем. Считаю, что мы сейчас намного лучше играем. Результат — результатом, но очень важно, что появилась сама игра. Надо за это цепляться и также продолжать работать и нам, и тренерскому штабу.

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