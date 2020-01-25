Никита Сошников: «Странно, когда на канадских площадках играют в откат»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников в интервью «Известиям» рассказал, что его удивило в КХЛ после возвращения из НХЛ. В прошлом сезоне россиянин являлся игроком «Сент-Луиса».

— Чем вас удивила КХЛ в первые месяцы после возвращения из-за океана?

— Ничем особенным. Немного бросается в глаза, что где-то стали делать площадки меньших размеров. Есть канадские коробки, где хоккей становится быстрее. Но опять же, к таким маленьким площадкам надо тоже какую-то тактику придумывать. Потому что немножко странно, когда на таких площадках некоторые в откат играют на синей линии. В том числе и мы, кстати. Там и так места нет. Но думаю, что со временем, когда лига полностью перейдет на канадские и финские коробки, и тренеры, и команды перестроятся на этот формат. И в КХЛ с каждым годом будет всё интереснее.