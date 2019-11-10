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Никита Сошников: «Снайперская гонка в КХЛ делает хоккей красивее»

12:26
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Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал о снайперской гонке в КХЛ. 26-летний россиянин лидирует по количеству шайб в этом сезоне. Всего в этом сезоне Сошников набрал 20 (14+6) очков в 25 матчах.

— Последние три года я пропускал первые месяцы сезона из-за травм, так что на контрасте сейчас, конечно, я получаю удовольствие от хоккея, это классное ощущение, — цитирует РИА «Новости» Сошникова. — Мне всегда интересны такие вещи, как снайперская гонка в КХЛ. Я считаю, что это хорошая гонка, которая должна только приветствоваться, она делает хоккей красивее. И для меня как для игрока это хороший спортивный интерес.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191110/1560770687.html

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