Никита Сошников: «Снайперская гонка в КХЛ делает хоккей красивее»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал о снайперской гонке в КХЛ. 26-летний россиянин лидирует по количеству шайб в этом сезоне. Всего в этом сезоне Сошников набрал 20 (14+6) очков в 25 матчах.

— Последние три года я пропускал первые месяцы сезона из-за травм, так что на контрасте сейчас, конечно, я получаю удовольствие от хоккея, это классное ощущение, — цитирует РИА «Новости» Сошникова. — Мне всегда интересны такие вещи, как снайперская гонка в КХЛ. Я считаю, что это хорошая гонка, которая должна только приветствоваться, она делает хоккей красивее. И для меня как для игрока это хороший спортивный интерес.