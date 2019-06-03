Никита Сошников сменил "Сент-Луис" на "Салават"

"Салават Юлаев" и СКА совершили обмен правами на игроков, сообщает официальный сайт уфимского клуба.

"Салават" получил права на Никиту Сошникова, который является нападающим системы "Сент-Луиса". СКА получил права форварда Владимира Ткачева.

В прошедшем Ткачев провел за юлаевцев 70 матчей, в которых набрал 36 (9+27) очков при показателе полезности "+5".

Как отмечается, сразу после обмена Сошников, на протяжении четырех сезонов выступавший в НХЛ и АХЛ, заключил контракт с "Салаватом". Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 2 сезона.