Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников, который стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2), выразил мнение, что соперник заслуженно получал удаления в игре, информирует официальный сайт уфимцев.

— Два периода были примерно равные, потом в третьем мы их переиграли, реализовали 5 на 3, — приводит слова Сошникова пресс-служба «Салавата Юлаева». — Но у нас впереди еще много работы, особенно в большинстве.

Агрессивный стиль игры «Куньлуня»? Я играл за океаном, там не играют так. Это они приехали сюда и постоянно жалуются судьям за то, что их удаляют. Но вы посмотрите все повторы, тот момент, когда они остались втроем — там он меня чисто в спину толкнул, а потом еще и в голову добавил. Если так играть и потом жаловаться, не вижу смысла в таком хоккее, счет на табло.

Заброшенная шайба: Я больше набрасывал, там меня сзади уже догоняли, «съедали», поэтому с разворота набросил. Повезло, попал между ног вратарю. Хорошо, что забил.

Добавляет ли увренности тот факт, что я лучший снайпер команды? Об этом особо не думаю, Вы постоянно после каждой игры мне говорите об этом. А так ответственность лежит на нас на всех, поэтому выходим и работаем, как одно целое.

Сошников и Хартикайнен помогли «Салавату Юлаеву» переиграть «Куньлунь»