Никита Сошников: «Больше переживал за то, как команда плохо играла»

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников после победы над «Куньлунем» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба уфимцев.

26-летний Сошников забросил единственную шайбу в игре с «Куньлунем».

— На самом деле, тяжелая победа, играли не очень хорошо, — приводит слова Сошникова пресс-служба уфимцев. — Но после выезда сил играть активно — особенно не было, поэтому сегодня больше в обороне играли. Забили один гол и уже начали отсиживаться больше.

Игры через день? Тяжело, конечно. У меня, вообще, со сборной еще выезд был, подряд три недели. Сложные перелеты, прилетаешь в 6 утра... Но все в одинаковых условиях, надо как-то выбираться из этого.

Моя результативность после возвращения из сборной? Я не думал об этом. Больше переживал за то, как команда плохо играла, проигрывала. Но сейчас будем делать шаги в правильном направлении.

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь», единственную шайбу забросил Сошников