Голкипер «Авангарда» Серебряков о провокациях от Сурина: «Ели сдержал себя, честно скажу»
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о своем отношении к провокациям соперников во время матчей в КХЛ.
«В этом году Камалов у меня воду выпил, Сурин постоянно что-то подъезжал. Я такой человек, я на это просто не реагирую. Наоборот может быть где-то эмоций добавит и это пойдет мне в плюс. Главное, чтобы без грязи. Вот как раз подъем маски Суриным — это очень некрасиво. Какие-то рамки должны быть. Когда ты берешь, типа пальчиком поднимаешь — это было честно говоря... Завелся в моменте. Ели сдержал себя, честно скажу. Именно это движение не понравилось», — рассказал Серебряков в эфире программы «Наш хоккей».
Во время 2-го матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина защитник «Металлурга» Никита Камалов вступил в потасовку с Серебряковым у ворот омской команды, а после драки выпил воду из бутылки вратаря. Во время 1/4 финала нападающий «Локомотива» Егор Сурин спровоцировал потасовку, тем что пытался снять вратарскую маску с Серебрякова.
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