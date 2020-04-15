Никита Щитов: «Привез одному деду продукты, а у него слеза по щеке бежит»

Защитник «Сочи», Никита Щитов рассказал, как помогал людям пенсионного возраста, безвылазно сидящих дома в режиме самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Из-за пандемии сезон в КХЛ был досрочно завершен.

— Помогать людям надо всегда: во время эпидемии, и в обычное время, — приводит слова Щитова официальный сайт КХЛ. — Я родом из обыкновенной семьи, и рос в непростых условиях. Еще с детства выработалось сострадание к людям. Приятно, что я не оторвался от реальности, все мои друзья оттуда, из детства. Когда только начиналась эпидемия, мы решили поехать на машине из Сочи домой в Башкирию. И по радио я услышал новость о том, как один испанский футболист устроился в аптеку помогать людям. Меня очень зацепила эта история, решил, что займусь тем же. Хотел помогать именно в ближайших селах, деревнях. Узнал, что волонтерством занимается очень много хоккейных людей. Мой знакомый Андрей Зюзин, ваш коллега Владимир Бакулин. В своем сельсовете спросил, кому нужно помочь. Мне дали сразу пять заявок, я съездил, купил продукты.

— В основном пенсионерам?

— Не только. Была многодетная мать, была пожилая пара, где бабушка может передвигаться только с помощью ходунков. Приехал к одному дедушке, лет 65-ти, он открывает дверь. Продукты, говорю, вам привез. Смотрю, а у него слеза по щеке покатилась. Очень трогательный момент.

— Все вас благодарят?

— Да, хотя был один забавный эпизод. Одна из бабушек, к которой я тоже отвозил покупки, очень плохо говорит по-русски. У нее самой телефона нет, поэтому предупредили соседа. Захожу к нему, а он огорошил: ее нет, она в магазин пошла. Ничего себе, думаю, самоизоляция. Подъезжаю к магазину, стоит бабушка, я предложил подвезти ее с сумками домой. Она ни в какую. Хорошо продавщица ей перевела на башкирский. Оказалось, что бабушка сначала очень испугалась меня, не понимала, чего я хочу. Зато потом долго благодарила: «Рахмэт, рахмэт».