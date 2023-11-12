Щитов: «ЦСКА не показывает чемпионской игры»

Бывший игрок «Спартака» и «Салавата Юлаева» Никита Щитов оценил игру ЦСКА в последних домашних матчах, в которых армейцы проиграли «Ладе» (3:4), «Трактору» (0:4) и «Авангарду» (4:6).

«ЦСКА не показывает чемпионской игры. Кроме того, на эту команду все настраиваются по-особому. Да и вратари подводят. Федотов еще до конца не адаптировался, у него нет прежней игры. Шарыченков не помогает. Из-за всего этого команда не может уверенно играть весь матч. Может быть, ЦСКА в плей-офф покажет другую игру», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

ЦСКА в 28 матчах набрал 30 очков и расположился на 5-м месте на «Западе».