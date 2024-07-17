Щитов: «При серьезном отношении к делу Кузнецов просто отличный игрок для НХЛ»
Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова в СКА.
«Если Кузнецов действительно окажется в СКА, то клуб автоматически становится одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Но у него же еще целый год контракт с «Каролиной». Я очень удивлен новостью о его возвращении.
По своему таланту он спокойно может играть в НХЛ до 36 лет. При серьезном отношении к делу он просто отличный игрок для НХЛ. Обидно, если он так рано приедет. Хочется, чтобы он играл там на самом высшем уровне и пока не возвращался. В разных интервью он говорил, если вернется в Россию, то в «Трактор». Будем надеяться, что он еще долго будет играть за океаном», – цитирует Legalbet Щитова.
Источник: Legalbet
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