Щитов: «Кузнецову еще рано ехать в Россию»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что нападающему «Вашингтона» Евгению Кузнецову, проходящему сейчас в программе помощи игрокам НХЛ, рано возвращаться в КХЛ.

«Я думаю, что Кузнецову в первую очередь нужно справиться со своими проблемами. Для меня это в первую очередь игрок Национальной хоккейной лиги. Думаю, что ему еще рано ехать в Россию», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

2 марта «Вашингтон» выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов. Никто не забрал Кузнецова с драфта, поэтому «Кэпиталз» отправили его в свой фарм-клуб.