Щитов: «Мне кажется, что «Торпедо» не сдастся без боя»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов уверен, что «Торпедо» не сдастся без боя в серии первого раунда Кубка Гагарина против СКА. Петербуржцы ведут в серии со счетом 2-1.

«Здорово, что обе команды играют в атакующий хоккей. Но в овертайме второй игры было видно, что «Торпедо» заметно уступает в физике, а у СКА команда как будто не устала. Нижегородцам дальше будет тяжело, а у СКА хорошая физическая готовность. «Армейцы» здорово провели предсезонную подготовку. Мне кажется, что Кульбаков у «Торпедо» «наелся» за два первых матча вместе с овертаймом, поэтому можно было дать поиграть Хуске. Возможно, он бы не пропустил первый гол во второй игре. В целом, мне кажется, что «Торпедо» не сдастся без боя. Счет в серии пока что 2-1 в пользу СКА. Следующая игра будет важной для каждого из соперников», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде в четверг, 7 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.