Щитов: «У Немировски Жафяров проявит себя с лучшей стороны»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что форвард Дамир Жафяров сможет перезагрузить карьеру в «Барысе».

«Жафяров здорово играл, но в «Ак Барсе» у него не сложилось. Потом он перешел в Омск. Что-то пошло не так. Но я думаю, что у Дамира будет хорошая возможность перезагрузить карьеру. Это техничный и одаренный игрок. Полагаю, у Немировски Жафяров проявит себя с лучшей стороны и будет играть дальше в хороших командах. Ничего страшного для него не произошло», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

В прошлом сезоне Жафяров играл за «Ак Барс» и «Авангард», набрав в 53 матчах 21 (5+16) очко.